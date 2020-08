Furbetti del bonus, secretata l’audizione di Tridico? L’ultimo schiaffo della Casta (Di giovedì 13 agosto 2020) La commissione parlamentare Lavoro ha convocato il presidente dell’Inps Pasquale Tridico per domattina, 14 agosto, alle ore 12. Lì, è stato detto, darà tutte le spiegazioni (ed eventualmente i nomi) sul caso dei cosiddetti Furbetti ovvero i parlamentari che hanno chiesto – e in qualche caso ottenuto – il bonus da 600 euro al mese che doveva essere dedicato ai lavoratori autonomi o titolari di partite Iva che avessero sofferto danni economici per il lockdown seguito all’emergenza Coronavirus. Dopo giorni di caos e di scarsa chiarezza, dovrebbe essere finalmente il tempo della trasparenza. Nulla del resto, in questa vicenda, è stato trasparente finora. Non il perché un ufficio dell’Inps abbia deciso di indagare e quindi segnalare chi fossero i politici ... Leggi su open.online

