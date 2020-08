Furbetti bonus, sospesi i deputati leghisti Dara e Murelli. Stop alle candidature per i consiglieri veneti (Di giovedì 13 agosto 2020) Roma, 13 ago – La Lega sospende i deputati Elena Murelli e Andrea Dara per aver chiesto e percepito il bonus da 600 euro per le partite Iva durante l’emergenza Covid. Dopo un riserbo durato giorni, nella serata di ieri il capogruppo alla Camera del Carroccio, Riccardo Molinari, ha così annunciato: «Pur non avendo violato alcuna legge è inopportuno che dei parlamentari abbiano aderito a tale misura». Ancora sconosciuto il terzo furbetto del sussidio, che secondo alcune indiscrezioni dovrebbe essere un ex Cinquestelle. Fine dei giochi per i consiglieri regionali Una «strada di mezzo» quella intrapresa dal Carroccio quindi: i parlamentari che hanno intascato il bonus sono stati sospesi, i consiglieri ... Leggi su ilprimatonazionale

M5S_Camera : Furbetti del bonus: in Veneto la Lega ha mentito due volte - fattoquotidiano : Bonus ai politici, Monti a La7: “Non chiamateli ‘furbetti’, sono esseri spregevoli. Tridico? Ha fatto bene a denunc… - antoniopalmieri : Non si costruisce una casa dal tetto: il #TaglioDeiParlamentari da solo non sta in piedi. È solo un bonus da… - GiuseMus : RT @antoniopalmieri: Non si costruisce una casa dal tetto: il #TaglioDeiParlamentari da solo non sta in piedi. È solo un bonus da #furbetti… - renzo_palermo : Li chiamano furbetti del bonus senza rendersi conto che è colpa di una legge scritta male. -