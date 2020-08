FULMINI e GRANDINE su Giove, novità incredibili e inaspettate (Di giovedì 13 agosto 2020) L’atmosfera di Giove riserva grandi sorprese. Il grande puzzle dei FULMINI sul gigante gassoso presenta novità grazie alle recenti osservazioni effettuate con gli strumenti a bordo di Juno, la sonda spaziale della Nasa lanciata nel 2011. Juno orbita da 4 anni intorno a Giove, con all’attivo già quasi 500 milioni di chilometri percorsi nel Sistema solare. La sonda ha osservato per la prima volta FULMINI a bassa quota nell’atmosfera di Giove e la presenza di GRANDINE di acqua e ammoniaca. Ma come è possibile tutto questo? Gli scienziati davano per certo che il fenomeno dei FULMINI nell’atmosfera alta di Giove fosse analogo a quello terrestre, originandosi all’interno di nubi acquose ... Leggi su meteogiornale

L’atmosfera di Giove riserva grandi sorprese. Il grande puzzle dei fulmini sul gigante gassoso presenta novità grazie alle recenti osservazioni effettuate con gli strumenti a bordo di Juno, la sonda s ...

Svizzera colpita dal maltempo; 9'000 fulmini registrati in serata

LUCERNA / BERNA - Forti temporali hanno caratterizzato questo mercoledì sera elvetico. La zona del Mittelland bernese e la Svizzera centrale sono stati i più colpiti dal maltempo, che ha toccato anche ...

