Frittelle di fiori di zucca, ricetta senza uova e senza lievito (Di giovedì 13 agosto 2020) Le Frittelle di fiori di zucca sono una ricetta classica durante l’estate, ottima per aperitivo o antipasto o perchè no come contorno in un bellissimo pranzo di pesce. Vediamo insieme la preparazione di questa ricetta senza uova e senza lievito. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 200 ml di acqua frizzante a t.a.150 g di farina 0015 fiori di zucca6-7 g di sale fino1 cucchiaio di olio evoOlio per friggere q.b.2 cucchiai di parmigiano reggiano (opzionale)Iniziamo la preparazione delle Frittelle di fiori di zucca pulendo i fiori di zucca, ... Leggi su termometropolitico

AntoniOrlando : @xelagrillo Frittelle di fiori di zucca ?? - carradori64 : @xelagrillo Fiori di zucca I calabresi sanno cosa fare Le frittelle ai fiori di zucca sono una specialità squisitissima - eudaimouis : stasera mia mamma ha invitato a cena i nostri cugini di Firenze e aveva progettato una cena “leggera”. ha preparato… - evenstarrr_ : RT @itswhowewannabe: un fiore che indica tensione sessuale e poi dopo possiamo pure farci le frittelle? wow regalatemi solo fiori di zucca… - monaludo21 : @fvansesca Frittelle di fiori di zucca il mio cuore siculo-calabrese è felice -

Ultime Notizie dalla rete : Frittelle fiori Frittelle di fiori di zucca o pizzelle di sciurilli | Frittura tipica RicettaSprint Un Vito davvero "Buono da morire" mattatore ad Andora, ma si innamora...

Un vero "tour" con il giornalista Claudio Porchia: pranzo da Bianca ad Arnasco, visita alla cantina di Aimone bio, e scoperta della Belendina di Andora alle Rocce di Pinamare Vito, personaggio inarres ...

Sanbittèr Sambuco, il nuovo nato sotto l’iconica stella rossa

I profumatissimi fiori bianchi a forma di stella incontrano quella iconica di Sanbittèr nel nuovo cocktail analcolico ready to drink al Sambuco. Per gli appassionati è già in voga il “Sanb-Hugo” per l ...

Un vero "tour" con il giornalista Claudio Porchia: pranzo da Bianca ad Arnasco, visita alla cantina di Aimone bio, e scoperta della Belendina di Andora alle Rocce di Pinamare Vito, personaggio inarres ...I profumatissimi fiori bianchi a forma di stella incontrano quella iconica di Sanbittèr nel nuovo cocktail analcolico ready to drink al Sambuco. Per gli appassionati è già in voga il “Sanb-Hugo” per l ...