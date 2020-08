Frantic, stasera su Rete 4 il film di Roman Polanski con Harrison Ford (Di giovedì 13 agosto 2020) stasera su Rete 4 alle 21:27 va in onda il film ad alta tensione Frantic, un giallo hitchcockiano diretto da Roman Polanski con Harrison Ford. Frantic va in onda stasera su Rete 4 alle 21:27, il film è un thriller ad alta tensione e fra tutti quelli di Roman Polanski è quello più accostabile al magistero di Alfred Hitchcock. Il dottor Richard Walker e sua moglie Sondra sono a Parigi per una conferenza, ma decidono di trascorrere nella Ville Lumière i giorni in cui si fidanzarono. Mentre sono in albergo, e lui sta facendo la doccia, Sondra ed una delle valigie scompaiono nel nulla. Richard aveva fatto notare a sua moglie che ... Leggi su movieplayer

clikservernet : Frantic, stasera su Rete 4 il film di Roman Polanski con Harrison Ford - Noovyis : (Frantic, stasera su Rete 4 il film di Roman Polanski con Harrison Ford) Playhitmusic - - IsabellaCesarin : Un'ennesima visione anche solo per contemplare la bellezza di Emmanuelle Seigner o ascoltare le musiche di Ennio Mo… - Corriere : «Frantic» stasera in tv: il titolo che Harrison Ford voleva cambiare e altri 9 segreti del film - Corriere : «Frantic» stasera in tv: il titolo che Harrison Ford voleva cambiare e altri 9 segret... -