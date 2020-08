Francia, disoccupazione si riduce a sorpresa nel 2° trimestre (Di giovedì 13 agosto 2020) (Teleborsa) – Timidi segnali di recupero giungono dal mercato del lavoro francese. Nel secondo trimestre del 2020, il tasso di disoccupazione si è attestato al 7,1% dal 7,8% del 1° trimestre 2020. Il dato reso noto dall’Ufficio di statistica nazionale (INSEE) risulta migliore delle aspettative fornite dagli analisti che stimavano una crescita all’8,3%. Il numero dei disoccupati nelle aree metropolitane si è attestato a 2 milioni, segnando una diminuzione di 271.000 unità. Leggi su quifinanza

newsfinanza : Francia, disoccupazione si riduce a sorpresa nel 2° trimestre - longagnani : @giacomotesio @MCPievatolo ?Se ad esempio tu (Germania) sei mercantilista coi vicini (cioè esporti disoccupazione)… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia disoccupazione

Il Messaggero

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 ago - Il tasso di disoccupazione in Francia e' sceso di 0,7 punti nel secondo trimestre, attestandosi al 7,1 per cento. Lo ha comunicato l'Istituto nazionale ...(Teleborsa) - Timidi segnali di recupero giungono dal mercato del lavoro francese. Nel secondo trimestre del 2020, il tasso di disoccupazione si è attestato al 7,1% dal 7,8% del 1° trimestre 2020. Il ...