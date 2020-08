Francesco Facchinetti contro il vip che chiede lo sconto al ristorante: «Mi fai schifo, spilorcio» (Di giovedì 13 agosto 2020) «Sono allibito e sconcertato. Sono in Sardegna in Costa Smeralda, qui capita spesso di uscire, di andare in qualche locale e di incontrare un sacco di personaggi famosi. Prima ero in un posto con me c’era un personaggio molto ricco e molto famoso, era di fianco al mio tavolo, è arrivato il conto e ha chiesto lo sconto. Ma come ca… fai a chiedere lo sconto in un momento come questo in cui la gente sta fallendo. I ristoranti stanno fallendo e tu che sei ricco e che puoi permettere di pagare e lasciare la mancia chiedi lo sconto? Mi fai schifo!». Francesco Facchinetti è furioso sulle sue storie di instagram. Francesco Facchinetti: «Odio gli spilorci» «Questo messaggio va a tutti i ... Leggi su secoloditalia

