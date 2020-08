Frana Valmalenco: non ci sono altre persone sotto le macerie, continua lo sgombero dei detriti. “Situazione sotto controllo” (Di giovedì 13 agosto 2020) La Prefettura di Sondrio conferma in una nota che “non risultano ulteriori altre persone coinvolte” nella Frana che ieri ha portato alla morte di un uomo, una donna e una bambina di 10 anni, oltre che al ferimento di un bimbo di 5. Oggi si e’ tenuta una riunione che ha visto la partecipazione, oltre che del Prefetto, del sindaco di Chiesa Valmalenco, di geologi, tecnici del Comune, Comandante della Polizia Locale e rappresentanti dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine. “sono tuttora in corso le operazioni volte alla rimozione del materiale Franato – si legge nel comunicato – e al ripristino delle condizioni di sicurezza nella zona interessata dalla Frana“. Per consentirle, il sindaco ha emanato ... Leggi su meteoweb.eu

emergenzavvf : ?? #Sondrio #12agosto 18:00, una frana ha invaso una strada in loc. Chiareggio, a Chiesa in Valmalenco: travolta dal… - emergenzavvf : #Sondrio #13agosto 12:00, proseguono senza sosta le attività dei #vigilidelfuoco per la rimozione del fango dopo la… - fanpage : Il paese è ancora isolato dopo la frana che ha ucciso tre persone, tra cui una bambina #13agosto - Corriere : Frana a Valmalenco: detriti, fango e sassi caduti dalle pendici della montagna - bizcommunityit : Frana in Valmalenco, ancora grave il bimbo che ha perso i genitori -