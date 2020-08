Frana trascina auto nel torrente: morti una bambina e una coppia (Di giovedì 13 agosto 2020) Un’altra tragedia ha funestato un drammatico 12 agosto. Due auto sono state travolte da una Frana a Chiareggio, in provincia di Sondrio. Un drammatico 12 agosto. Iniziato con la tragedia nel Cuneese e cinque vittime spezzate, e finito con la tragedia di Chiareggio: tre morti e un bambino in gravi condizioni. Protagonista in negativo sempre la strada. Nel tardo pomeriggio in Valtellina una Frana ha investito una macchina con una famiglia a bordo, trascinandola con forza nel greto del torrente sottostante. Sono morte 3 persone, tutti villeggianti di ritorno da una gita. Le vittime sono una coppia, una donna di 41 anni e il compagno, il cui figlio di 5 anni è stato portato all’ospedale di Bergamo in condizioni gravissime. In ... Leggi su chenews

Un’auto, una jeep Suzuki bianca, è stata travolta da un fiume di fango. A bordo si trovavano 4 persone che facevano parte di una comitiva arrivata in Valtellina dalla provincia di Varese. Sono morti i ...

Una frana si è abbattuta in Valtellina, causata probabilmente dalle forti piogge delle ultime ore. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 agosto, poco dopo le 17 uno smottamento del terreno ha provocato ...

