Frana in Valmalenco, resta grave il bimbo Ancora ricoverato all’ospedale di Bergamo (Di giovedì 13 agosto 2020) restano gravi ma stazionarie le condizioni di Leo, il bimbo di 5 anni ricoverato nel reparto di Neurochirurgia pediatrica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e che mercoledì 12 agsoto ha perso entrambi i genitori nella Frana caduta sulla loro auto a Chiareggio, frazione montana di villeggiatura nel territorio comunale di Chiesa in Valmalenco (Sondrio). Leggi su ecodibergamo

