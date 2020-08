Frana il monte in Valmalenco, Sondrio: chi sono le tre vittime (Di giovedì 13 agosto 2020) Tragedia a Chiesa di Valmalenco, Sondrio. È accaduto ieri 12 agosto 2020, poco dopo le 17 sulla strada che da Chiesa in Valmalenco porta a Chiareggio, a circa 1600 metri di quota. Un acquazzone estivo ha provocato la morte di tre persone, di cui una bambina di 10 anni. L’auto su cui viaggiavano le vittime, una jeep Suzuki, è stata travolta da un fiume di fango e sassi ed è stata sbalzata dal ponte che stavano attraversando piombando nel greto del torrente Mallero, cento metri sotto. Le vittime abitavano in provincia di Varese, a Comabbio. Erano Gianluca Pasqualone, 45 anni, la compagna Silvia Brocca, 41 anni, e Alabama Guizzardi, di Gallarate, 10 anni compiuti ieri. La coppia lascia orfano il piccolo Leo di 5 anni, in gravi condizioni. >> Leggi anche: Paola Turani ... Leggi su urbanpost

eLi_and_FaBi : RT @ItinDiViaggio: Quella nella foto è la frana del Monte Toc, causata dall'intervento dell'uomo, che uccise più di 2000 persone. Mi sembra… - PGViaggiatori : RT @ItinDiViaggio: Quella nella foto è la frana del Monte Toc, causata dall'intervento dell'uomo, che uccise più di 2000 persone. Mi sembra… - cittameridiane : RT @ItinDiViaggio: Quella nella foto è la frana del Monte Toc, causata dall'intervento dell'uomo, che uccise più di 2000 persone. Mi sembra… - viaggimperfetti : RT @ItinDiViaggio: Quella nella foto è la frana del Monte Toc, causata dall'intervento dell'uomo, che uccise più di 2000 persone. Mi sembra… - ItinDiViaggio : Quella nella foto è la frana del Monte Toc, causata dall'intervento dell'uomo, che uccise più di 2000 persone. Mi s… -