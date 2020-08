Frana Chiesa in Valmalenco, le vittime sono di Comabbio: morti Gianluca Pasqualone, Silvia Brocca e Alabama Guizzardi (Di giovedì 13 agosto 2020) In pochi istanti una tragedia in Valmasino. Una pioggia fitta e intensa, durata solo pochi minuti, ha provocato una Frana causando tre morti, tra cui una ragazzina di dieci anni, e un bambino di cinque ricoverato in gravissime condizioni. Nella tragedia ha perso entrambi i genitori. L’auto su cui viaggiava con il papà, la mamma e un’amichetta, una jeep Suzuki, è stata travolta da un fiume di fango e sassi, sbalzata dal ponticello che stava attraversando e trascinata nel greto del torrente Mallero per un centinaio di metri. È successo sulla strada che da Chiesa in Valmalenco porta a Chiareggio, una delle località più rinomate e frequentate dai turisti che in questi giorni affollano la Valtellina. Le vittime abitavano in provincia di Varese, a ... Leggi su laprimapagina

