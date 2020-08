Foulard, tappeti, borse, bottiglie, la Farnesina ricoperta di regali (costosi): ecco cosa vantano Di Maio e la vice (Di giovedì 13 agosto 2020) Doni a pioggia al ministero degli Esteri. Oltre allo stipendio, infatti, chi lavora alla Farnesina riceve regali da delegazioni e ambasciate. Per legge, dal 2012, questi devono essere annotati su un apposito registro e non possono superare il valore di 300 euro. Dal registro fermo al 3 agosto si legge che la più fortunata è la viceministra Emanuela Del Re, deputata grillina che annovera: una borsa Campo Marzio da 200 euro, regalo dell'azienda pubblica Leonardo, un Foulard di Marinella (valore 80 euro) regalo di Confindustria, un altro Foulard ma di seta cinese regalo del viceministro dell'Agricoltura cinese Qu Dongyu, una bottiglia di champagne con cioccolatini (valore 65 euro) regalo dell'ambasciata della Lituania, un'altra bottiglia di Champagne Brut Veuve Clicquot ... Leggi su liberoquotidiano

ilGiornale.it

Doni a pioggia al ministero degli Esteri. Oltre allo stipendio, infatti, chi lavora alla Farnesina riceve regali da delegazioni e ambasciate. Per legge, dal 2012, questi devono essere annotati su un a ...Non serve chiedere bonus per integrare il già ottimo stipendio da parlamentare (15mila euro al mese), se si ricopre anche una carica di governo ci sono i regali, soprattutto al ministero degli Esteri ...