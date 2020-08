FOTO Palermo, Mato Jajalo in città: l’ex rosanero al ‘Renzo Barbera’ per un motivo (Di giovedì 13 agosto 2020) Mato Jajalo e la sua famiglia al ''Renzo Barbera''. Il centrocampista bosniaco ha lasciato un segno indelebile nel capoluogo siciliano, dove ha giocato per quattro stagioni, dal 2015 al 2019, collezionando 138 presenze e 6 reti tra Serie A e Serie B. Durante gli anni trascorsi in rosanero, il classe '88 ha trasmesso, con grande professionalità e attaccamento alla maglia, l’amore per il Palermo anche alla moglie Ivana e ai suoi quattro figli, che hanno sempre speso parole d'elogio per la città e la tifoseria, ringraziandoli fino all'ultimo giorno per l'affetto mostratogli nel corso di questa lunga e indimenticabile esperienza in Sicilia terminata a seguito della mancata iscrizione in Serie B del Palermo e del conseguente fallimento del vecchio club ... Leggi su mediagol

GDS_it : #Discarica in #piazza #SantaCristina a Palermo, le foto del degrado dal #quartiere #Borgonuovo… - Mediagol : FOTO #Palermo, Mato #Jajalo in città: l’ex rosanero al ‘#RenzoBarbera’ per un motivo - WiAnselmo : FOTO #Palermo, Mato Jajalo in città: l'ex rosanero al 'Renzo Barbera' per un motivo - Mediagol : FOTO #Palermo, Mato Jajalo in città: l'ex rosanero al 'Renzo Barbera' per un motivo - VirginiaPanzeri : RT @blogsicilia: Il film di Dolce e Gabbana a Palermo, 'Diffondiamo il nostro amore per la Sicilia' (FOTO eVIDEO) - -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Palermo FOTO Palermo, Mato Jajalo in città: l’ex rosanero al ‘Renzo Barbera’ per un motivo Mediagol.it Discarica in piazza Santa Cristina a Palermo, le foto del degrado dal quartiere Borgonuovo

12:20Paura al Conca d'Oro di Palermo, salvato anziano in arresto cardiaco 12:20Palermo, bimbo di sette mesi salvato con un trapianto di fegato 12:20Discarica in piazza Santa Cristina a Palermo, le fot ...

Palermo, bimbo di sette mesi salvato con un trapianto di fegato

12:20Paura al Conca d'Oro di Palermo, salvato anziano in arresto cardiaco 12:20Palermo, bimbo di sette mesi salvato con un trapianto di fegato 12:20Discarica in piazza Santa Cristina a Palermo, le fot ...

12:20Paura al Conca d'Oro di Palermo, salvato anziano in arresto cardiaco 12:20Palermo, bimbo di sette mesi salvato con un trapianto di fegato 12:20Discarica in piazza Santa Cristina a Palermo, le fot ...12:20Paura al Conca d'Oro di Palermo, salvato anziano in arresto cardiaco 12:20Palermo, bimbo di sette mesi salvato con un trapianto di fegato 12:20Discarica in piazza Santa Cristina a Palermo, le fot ...