Forzano l’ingresso per vedere i Bronzi di Riace e rifiutano il termoscanner: il museo è costretto a chiudere per sanificare la sala (Di giovedì 13 agosto 2020) Quattro persone hanno forzato l’ingresso del museo archeologico di Reggio Calabria e senza sottoporsi ad alcun controllo sanitario sono arrivate nella sala dei Bronzi di Riace. Per questo motivo, oggi il museo aprirà con due ore circa di ritardo a causa di una sanificazione straordinaria decisa dal direttore Carmelo Malacrino. L’episodio è avvenuto ieri 12 agosto dopo che un gruppo di visitatori, sprovvisti di prenotazione, non hanno rispettato le indicazioni del personale addetto alla gestione dell’ingresso. Le quattro persone, infatti, con toni minacciosi hanno rifiutato di sottoporsi al controllo della temperatura attraverso il termoscanner e, senza pagare il biglietto, sono arrivati fino alla stanza dei Bronzi. Sul posto, infine, si ... Leggi su ilfattoquotidiano

