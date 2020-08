Formula E - Doppietta Mercedes nel gran finale di Berlino (Di venerdì 14 agosto 2020) calato il sipario sulla stagione 2019/2020 di Formula E. Nell'ultimo appuntamento di Berlino, la Mercedes-Benz EQ conquista il primo successo nella categoria e lo fa sbaragliando la concorrenza, grazie a una storica Doppietta. A tagliare per primo il traguardo è stato Stoffel Vandoorne che ha preceduto il compagno di squadra Nyck De Vries. Terzo posto per Sébastien Buemi a bordo della sua Nissan.finale combattuto. Il titolo piloti e quello costruttori erano già stati assegnati, con due gare d'anticipo, ad Antonio Felìx Da Costa e alla DS Techeetah. Con i giochi ormai chiusi, negli ultimi due eventi abbiamo visto ancora più spettacolo e alla fine le sorprese non sono mancate: grazie alla vittoria di oggi, infatti, Vandoorne ha chiuso secondo in classifica, scavalcando ... Leggi su quattroruote

ofux1 : RT @FormulaPassion: #FormulaE: doppietta #Mercedes con vittoria per #Vandoorne - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #FormulaE: doppietta #Mercedes con vittoria per #Vandoorne - Motorsport_IT : #FormulaE | Formula E, Berlino 6: Vandoorne guida la doppietta Mercedes - Jacopo_Rubino : RT @Italiaracing: Si chiude con la prima vittoria Mercedes (anzi, doppietta) la stagione 2019-2020 di Formula E: Stoffel Vandoorne trionfa… - FormulaPassion : #FormulaE: doppietta #Mercedes con vittoria per #Vandoorne -