Formula 1 – Perez negativo al Covid | potrà correre il gran premio di Spagna

Sergio Perez tornerà al volante della sua Racing Point questo fine settimana nel GP di Spagna di Formula 1. A renderlo noto è stata la stessa scuderia, che ha spiegato come il messicano sia risultato negativo al test. Perez aveva saltato il doppio appuntamento di Silverstone dopo essere risultato positivo al Covid-19. La Fia ha già dato il via libera. "Sono stato fortunato perché ho avuto sintomi lievi che mi hanno permesso di allenarmi in modo da essere pronto per tornare al volante", le parole di Perez, che era stato sostituito da Nico Hulkenberg.

