Formula 1, Max Verstappen gongola: “il caldo di Barcellona ci favorirà. La lotta al titolo? Sappiamo chi sono i favoriti” (Di giovedì 13 agosto 2020) Max Verstappen arriva a Barcellona con un sorriso grande così, complice la prima vittoria in stagione ottenuta domenica scorsa nel Gran Premio del 70° Anniversario. Il pilota olandese è riuscito ad interrompere il dominio Mercedes, conquistando un successo davvero meritato. Bryn Lennon/Getty ImagesInterrogato da Speedweek.com sul prossimo appuntamento spagnolo, Verstappen ha sottolineato: “vedremo come si svilupperà il fine settimana, sicuramente troveremo temperature alte che alla mia RB16 non dispiaceranno come si è visto a Silverstone, dove noi non abbiamo avuto problemi mentre altre scuderie sì. Quando inizia a comparire il blistering, sei davvero finito. Per quel motivo la Mercedes non ha vinto domenica scorsa, perchè davvero le gomme si distruggono e il tuo ritmo ... Leggi su sportfair

