Ford Bronco - Cinque concept celebrano i 55 anni della fuoristrada (Di giovedì 13 agosto 2020) La Ford ha deciso di celebrare i 55 anni della Bronco attraverso Cinque inedite concept: lo scopo di questi prototipi è quello di far appassionare il pubblico al modello, tornato alla ribalta con una nuova incarnazione che sembra fatta apposta per essere personalizzata a fondo. Oltre alla dotazione standard, infatti, per la Bronco sono previsti ben 200 accessori, più altri 100 destinati alla sola declinazione Sport. La Bronco, lo ricordiamo, sarà commercializzata negli Usa in tre varianti, disponibili a partire dalla fine del 2020 (Sport) e dalla primavera del 2021 (due e quattro porte).Allinsegna dellavventura Tra le Cinque concept, la versione Sport Trail Rig amplifica lessenza ... Leggi su quattroruote

quattroruote : #Ford #Bronco, cinque concept celebrano i 55 anni della #fuoristrada: guarda tutte le foto --->… - HDmotori : Ford Bronco: la versione ibrida potrebbe disporre di oltre 450 CV (rumor) - ON306HFJ : RT @autologiaonline: Ford Bronco invade territorio Jeep: Rubicon y Moab (video) ???? - autologiaonline : Ford Bronco invade territorio Jeep: Rubicon y Moab (video) ???? - SatiriAuto : The Family. Ecco i nuovi Ford Bronco ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ford Bronco Ford Bronco: la versione ibrida potrebbe disporre di oltre 450 CV (rumor) hdmotori.it Cinque concept celebrano i 55 anni della fuoristrada

Il veicolo è equipaggiato con un V6 EcoDiesel da 260 CV, che sarà in vendita sul pick-up nel terzo trimestre del 2020 ...

Ford Bronco: la versione ibrida potrebbe disporre di oltre 450 CV (rumor)

Il nuovo Ford Bronco è stato presentato da appena un mese ma si parla già del suo futuro ed in particolare della versione ibrida. Grazie ad un rapporto di TFL Car è possibile sapere qualcosa di più di ...

Il veicolo è equipaggiato con un V6 EcoDiesel da 260 CV, che sarà in vendita sul pick-up nel terzo trimestre del 2020 ...Il nuovo Ford Bronco è stato presentato da appena un mese ma si parla già del suo futuro ed in particolare della versione ibrida. Grazie ad un rapporto di TFL Car è possibile sapere qualcosa di più di ...