“Firmata nuova ordinanza”. Coronavirus, tamponi obbligatori per chi rientra da 4 paesi (Di giovedì 13 agosto 2020) Governo e Regioni corrono ai ripari, uniformando le ordinanze per scongiurare una seconda ondata di Coronavirus, dopo l’aumento dei contagi in Italia e per risolvere il nodo di quelli di rientro dall’estero. Al termine della riunione di ieri sera con il ministro Francesco Boccia, è stato quindi il titolare della Salute, Roberto Speranza, ad annunciare nuove misure per quanti arriveranno o torneranno in Italia da ben quattro paesi. “Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Inoltre si aggiunge la Colombia alla lista dei paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito”, ha scritto su Facebook, aggiungendo: “Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza ... Leggi su caffeinamagazine

