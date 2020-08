Ferentino, scoperto il ladro del ciclomotore rubato il 6 Agosto (Di giovedì 13 agosto 2020) Ferentino – Nella mattinata di ieri, 12 Agosto, a Ferentino, i militari della locale Stazione Carabinieri, a conclusione dell’attività investigativa connessa al furto di un ciclomotore avvenuto in città lo scorso 6 Agosto, deferivano in stato di libertà un ventisettenne del luogo. I Carabinieri, a seguito della denuncia di furto, effettuavano mirati accertamenti che consentivano di raccogliere univoci e concomitanti elementi di colpevolezza nei confronti del ragazzo. Il giovane era già censito per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. Il ciclomotore, recuperato, veniva restituito al legittimo proprietario. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

