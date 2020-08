Federica Nargi attaccata dagli haters, la showgirl durissima sui social: “siete un ammasso di ignoranti” (Di giovedì 13 agosto 2020) L’aumento dei casi di Coronavirus in Italia ha fatto nuovamente scattare l’allarme, mandando nuovamente nel panico la maggior parte delle persone, le quali hanno iniziato sui social a puntare il dito nei confronti di tutti quei connazionali volati all’estero per le vacanze. Tra questi anche Federica Nargi, che non è sfuggita agli attacchi degli haters per aver scelto di trascorrere alcuni giorni di relax a Formentera. Sotto uno dei suoi post, la moglie di Matri è stata pizzicata da alcuni followers (“proprio l’anno giusto per andare a Formentera“), a cui la showgirl ha riposto così: “non venite in spiaggia che è meglio per voi“. “Si respira il covid” il messaggio di un altro utente, a cui la ... Leggi su sportfair

Federica Nargi è una modella e showgirl italiana, conosciuta per essere stata la velina mora di Striscia la Notizia al fianco dell'amica Costanza Caracciolo.

