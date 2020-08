Favola Lipsia, è in semifinale di Champions League: impresa contro l’Atletico Madrid, eliminato Simeone (Di giovedì 13 agosto 2020) Lipsia-ATLETICO Madrid – Il Lipsia ha dimostrato grande qualità, corsa ed alcuni calciatori in grado di fare la differenza anche in squadre più ambiziose, l’Atletico Madrid ha confermato l’organizzazione tattica e la grinta proprio come il suo allenatore: Simeone. Si è concluso il secondo quarto di finale, dopo il successo di ieri del Psg contro l’Atalanta. E’ nata una partita bloccata con qualche buona giocata, come secondo previsioni. Favola Lipsia che stacca il pass per la semifinale. Il primo tempo regala poche emozioni, il match sembra bloccato tra due squadre che sembrano avere un chiaro obiettivo: prima non prenderle. La partita è sul filo dell’equilibrio, si ... Leggi su calcioweb.eu

