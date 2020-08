Fatture false per incassare fondi pubblici: 21 denunciati e sequestrati beni per 735 mila euro (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVallo della Lucania (Sa) – Su disposizione di questa Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un sequestro preventivo nei confronti di sette soggetti, indagati per i reati di truffa aggravata, emissione ed utilizzo di Fatture per operazioni inesistenti e subappalto illecito. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale alla sede a conclusione delle attività di verifica fiscale condotte dalle Fiamme Gialle di Vallo della Lucania sul conto di alcune imprese edili operanti nel settore dei pubblici appalti. A partire dall’analisi della documentazione acquisita, i militari hanno poi ricostruito l’intero sistema di gestione delle gare, appurando che la realizzazione dei lavori veniva illecitamente concessa in subappalto, senza alcuna ... Leggi su anteprima24

