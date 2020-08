Falsa associazione culturale a Pozzuoli: 5 lavoratori in nero spacciati per volontari (Di giovedì 13 agosto 2020) Guardia di Finanza di Napoli: scoperta Falsa associazione culturale a Pozzuoli con 5 lavoratori in nero spacciati per volontari. Il Gruppo della Guardia di Finanza di Giugliano, nel corso di diversi controlli operati la notte di San Lorenzo nei confronti di aziende del settore della ristorazione e dell’intrattenimento, ha scoperto una Falsa associazione culturale a … Leggi su 2anews

