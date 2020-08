Facebook e COVID-19: il social elimina 7 milioni di contenuti e etichetta altri 98 milioni come inattendibili (Di giovedì 13 agosto 2020) Continua la lotta di Facebook contro le fake news legate all’emergenza COVID-19. Il colosso social di Mark Zuckerberg ha fatto sapere qualche giorno fa di aver rimosso tra aprile e giugno scorso ben 7 milioni di post che diffondevano disinformazione sul Coronavirus, mentre addirittura altri 98 milioni di post sono stati etichettati come inaffidabili sullo stesso argomento, anche se non è stato possibile rimuoverli perché le violazioni alle linee guida non erano tali da giustificare il provvedimento. come spiegato dal Washington Post, la crisi ha portato da un lato ad aumento esponenziale di bufale e false notizie sulla pandemia, su eventuali cure, sul vaccino e su molti ... Leggi su ilfattoquotidiano

