Fabrizio Corona hai mai amato Nina Moric? Lui dubita e la modella risponde: “Se parlassi si aprirebbe il vaso di Pandora” (Di giovedì 13 agosto 2020) Non ha preso molto bene le dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Corona per la rivista Chi, Nina Moric. Eppure era anche lei presente nel servizio fotografico, felice di posare insieme a Carlos, in occasione dei suoi 18 anni. Ma le parole di Fabrizio Corona, che ha dichiarato di non aver mai capito se fosse realmente innamorato di lei, ma anche di Belen, non sono piaciute affatto a Nina che dai social, ha fatto sentire la sua voce. La modella ha sottolineato che il rapporto con Fabrizio si basa sulla finzione e sulla voglia che lei ha di far star bene suo figlio. Ma non erano una famiglia alla mulino bianco? Sembrerebbe proprio di no a giudicare dallo sfogo della modella sui social. Non solo nelle storie ma anche nel ... Leggi su ultimenotizieflash

GossipItalia3 : Uomini e Donne Vip, Fabrizio Corona potrebbe essere il nuovo tronista #gossipitalianews - zazoomblog : Fabrizio Corona sul figlio Carlos «Ha avuto problemi psicologici legati a me e alla madre» - #Fabrizio #Corona… - QuotidianPost : Nina Moric polemica con Fabrizio Corona: parole dure dette sui social - zazoomblog : Uomini e Donne Vip Fabrizio Corona potrebbe essere il nuovo tronista - #Uomini #Donne #Fabrizio #Corona - Gingio5 : @MarcoSanavia1 Sì, ma Fabrizio Corona dove lo mettiamo? -