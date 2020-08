Fabrizio Corona al veleno contro Giulia De Lellis e Andrea Damante: “Famosi solo per il tira e molla” (Di giovedì 13 agosto 2020) Fabrizio Corona al veleno contro i Damellis Nel nuovo numero del magazine Chi è contenuta una lunga intervista a Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha parlato di personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo come Giulia De Lellis e Andrea Damante. Per l’ex di Nina Moric che di recente ha festeggiato i 18 anni del figlio Carlos, i Damellis, devono tutto al dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip. Sulla nota coppia che sta attraversando un nuova crisi sentimentale, Corona ha asserito: “L’unica cosa che fa parlare di loro è il tira e molla che fanno di continuo”. Poi ha lanciato un’altra frecciata ... Leggi su kontrokultura

