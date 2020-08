F1, previsioni meteo GP Spagna 2020: Ferragosto bollente a Barcellona (Di giovedì 13 agosto 2020) Sole e tanto caldo a Barcellona a Ferragosto in occasione del Gran Premio di Spagna, sesta tappa del Mondiale 2020 di Formula 1. Nel weekend 14-16 agosto il Circus proseguirà il proprio percorso passando dal Circuit de Catalunya con tre giornate all’insegna del classico caldo estivo. previsioni meteo piuttosto lineari in tutte e tre le giornate con le prove libere di venerdì 14 e le qualifiche di sabato 15 agosto dove la colonnina del termometro segnerà costantemente 28 gradi. Cielo leggermente nuvoloso domenica 16 agosto alle 15:10, orario del via della gara, con le massime che oscilleranno tra i 27 e i 28 gradi: temperature che testeranno ancora una volta la durata delle mescole dopo le criticità mostrate la scorsa settimana a Silverstone. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : previsioni meteo Meteo: PROSSIME ORE, CALDO e Afa alle stelle, ma ATTENZIONE ai TEMPORALI e NUBIFRAGI. Ecco DOVE fino a SERA iLMeteo.it Allerta meteo per la vigilia di Ferragosto: pioggia e temporali in arrivo

In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio con previsione di instabilità con rovesci e possibili temporali anche forti, il Centro Funzionale Decentrato della Regione ha emesso ...

Meteo Marsala e Trapani: sole e caldo oggi e nei prossimi giorni

Vediamo le previsioni meteo per oggi, 13 Agosto 2020, a Marsala e Trapani. Giornata caratterizzata da bel tempo e caldo, temperatura minima di 22°C e massima di 34°C. Giovedì 13 Agosto: giornata carat ...

