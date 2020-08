F1, Hamilton: “Ban al party-mode? Non penso sia un problema” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Se il ban del party mode può rappresentare un problema per la Mercedes? No, non così tanto rispetto a qualsiasi altra scuderia. Ogni team ha una mappatura per la qualifica e per questo non penso sia un problema“. Lewis Hamilton parla così della possibilità di bandire il party mode, il dispositivo che permette ad alcuni team di estrarre maggiore potenziale dal motore nelle qualifiche. La Fia potrebbe ufficializzare il provvedimento solamente a partire dal Gran Premio del Belgio, tappa successiva al GP di Spagna che andrà in scena questo weekend, e Max Verstappen si mostra estremamente favorevole: “penso che la Mercedes per la qualifica abbia una bella mappatura – ha commentato il pilota della Red Bull ai ... Leggi su sportface

