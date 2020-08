F1, buone notizie per Sergio Perez: negativo al Covid-19 e di nuovo in pista con la sua Racing Point (Di giovedì 13 agosto 2020) Dopo aver saltato l'ultimo Gran Premio di Formula Uno a Silverstone, Sergio Perez tornerà al comando della sua Racing Point per il fine settimana in Spagna. Il pilota messicano era risultato positivo al coronavirus ed era stato costretto, per precauzione, all'isolamento. Al suo posto aveva corso Nico Hulkenberg.F1, Perez ci sarà in Spagnacaption id="attachment 999591" align="alignnone" width="1024" Sergio Perez (getty images)/captionSergio Perez tornerà al volante della sua Racing Point questo fine settimana nel GP di Spagna di Formula 1. A renderlo noto è stata la stessa scuderia attraverso un comunicato ufficiale anche social. La squadra ha spiegato come il ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : buone notizie Atletico Madrid, buone notizie per Simeone: tutti negativi gli ultimi test per il coronavirus TUTTO mercato WEB Marino ha fatto una buona impressione nella sua presentazione alla SPAL

Pasquale Marino si è presentato all’ambiente SPAL con eleganza, equilibrio e la giusta dose di senso dell’umorismo. L’allenatore siciliano ha offerto una buona impressione ai cronisti presenti alla su ...

Neocliti (FdI): “I Cittadini di Ardea vittime dei disastri di Ecox di Pomezia e Loas di Aprilia”

(Meridiananotizie) Ardea, 12 agosto 2020 – “Ci preoccupa e non poco, la superficialità mostrata dall’amministrazione rutula nella tutela della salute e dell’ambiente – dichiara Neocliti che prosegue – ...

