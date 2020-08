Estrazioni Lotto Simbolotto SuperEnalotto giovedì 13 agosto 2020: i numeri vincenti (Di giovedì 13 agosto 2020) Estrazioni giovedì 13 agosto 2020 per i concorsi di Lotto, SimboLotto, SuperEnaLotto e 10eLotto. Le Estrazioni dei principali concorsi della lotteria italiana tornano oggi, giovedì 13 agosto 2020, in diretta su ItaliaSera.it con tutti i risultati ed i numeri estratti della seconda estrazione settimanale. Ricordiamo che la prossima Estrazioni di Lotto e SuperEnaLotto si svolgeranno sabato 15 agosto. Dalle ore 20 gli aggiornamenti in tempo reale con i numeri vincenti estratti sulle ruote del Lotto, la sestina vincente ... Leggi su italiasera

italiaserait : Estrazioni Lotto Simbolotto SuperEnalotto giovedì 13 agosto 2020: i numeri vincenti - Notiziedi_it : Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 13 agosto 2020 - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #10eLotto #Estrazioni Estrazioni Lotto con Simbolotto, SuperEnalotto e 10eLotto di Giovedì 13… - leggoit : Estrazioni #Lotto, #Superenalotto e #10eLotto di giovedì 13 agosto 2020: numeri vincenti - Super_Jackpot_i : Un pacchetto Multi-Draw è il modo migliore per risparmiare acquistando #biglietti del #lotto in anticipo! Partecipe… -