Esclusiva: la Reggina non si ferma, ecco Crisetig! (Di giovedì 13 agosto 2020) La Reggina non si ferma. Il 25 giugno, ormai una vita fa, vi avevamo parlato della forte irruzione per Lorenzo Crisetig, con la disponibilità totale del diretto interessato. Nelle ultime ore è stato raggiunto l’accordo con il Mirandes (Serie B spagnola) per la risoluzione, quindi ora la strada per Crisetig alla Reggina è in discesa. Al punto che già lunedì il centrocampista (terzo acquisto di una campagna acquisti roboante dopo Menez e Lafferty) è atteso in città. Foto: profilo instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ESCLUSIVA TB - Anche il Lecce su Del Pinto

Secondo indiscrezioni raccolte da tuttob.com su Lorenzo Del Pinto giocatore del Benevento ci sarebbe non solo l'interesse della Reggina ma anche quello del Lecce ...

ESCLUSIVA TB - 3 club su Kragl

Reggina, Spal e Empoli sarebbero interessate a Oliver Kragl (Benevento) come rinforzo per la prossima stagione. Questo quanto raccolto da Tuttob.com.

