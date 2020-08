Esclusiva: Biglia apre al Torino. Ora trattativa nel vivo (Di giovedì 13 agosto 2020) Lucas Biglia ha aperto al Torino, confermate le nostre indiscrezioni di pochi giorni fa. E’ una richiesta precisa di Marco Giampaolo che vuole il centrocampista per affidargli le chiavi della squadra. Biglia ora è molto tentato, dopo che aveva messo come priorità il suo ritorno in Argentina. Ma il Torino adesso è nei suoi pensieri, come minimo valuterà le proposte che gli arriveranno presto. Biglia non esclude l’arrivo di Valoti e/o Linetty per il nuovo centrocampo granata. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

