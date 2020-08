Era stato operato nella pancia della mamma al Gemelli: Tommaso è nato e sta bene (Di giovedì 13 agosto 2020) Effettuato al Policlinico Gemelli un eccezionale intervento in utero alla ventiseiesima settimana di gravidanza per correggere un difetto di sviluppo fetale (la mancata chiusura del tubo neurale, nota come spina bifida): la gravidanza si è conclusa con successo e il bimbo, Tommaso, è nato qualche giorno fa e sta bene. Ora proseguirà le cure presso il Centro spina bifida del Gemelli, struttura di riferimento nazionale. Tommaso era affetto da una grave forma di spina bifida, il mielomeningocele, caratterizzata dalla mancata chiusura del tubo neurale a livello lombosacrale.In genere si interviene dopo la nascita, ma questi difetti peggiorano nel corso della gravidanza. Per questo si è optato per una correzione precoce in utero. I difetti del ... Leggi su huffingtonpost

Rassegna Stampa. Il tormento di Ferragosto: muro istituzioni-famiglie fra divieti e giovani contro

Ferragosto? Un tormento. Partiamo da qui. Il rito del falò, la trasgressione sulla spiaggia, ubriacature, birra e rum a fiumi, promiscuità in serate con adunate oceaniche. Da Giardini Naxos a Letojan

il Fatto Siciliano

Pugno duro e tanta fermezza del presidente della Regione Nello Musumeci per contrastare quanti sbarcano o arrivano con tutti i mezzi di trasporto in Sicilia e in particolar modo da Spagna, Malta e Gre

F erragosto? Un tormento. Partiamo da qui. Il rito del falò, la trasgressione sulla spiaggia, ubriacature, birra e rum a fiumi, promiscuità in serate con adunate oceaniche. Da Giardini Naxos a Letojan ...Pugno duro e tanta fermezza del presidente della Regione Nello Musumeci per contrastare quanti sbarcano o arrivano con tutti i mezzi di trasporto in Sicilia e in particolar modo da Spagna, Malta e Gre ...