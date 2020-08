Era la dottoressa Cameron in “Dr. House”: oggi a 41 anni è ancora bellissima…[FOTO] (Di giovedì 13 agosto 2020) Dr. House – Medical Division non ha bisogno di presentazioni. La serie televisiva è stata infatti una delle più note del sottogenere medical drama, che dagli anni 2000 gode di un gran successo. Andata avanti per ben 8 anni, nonostante il grande seguito è stata definitivamente cancellata nel 2012. Uno dei suoi punti di forza era senza dubbio il cast: accanto al protagonista, interpretato da Hugh Laurie, a capo dell’equipe medica, c’erano molti altri attori talentuosi. In particolar modo, tra tutti emergeva l’unica donna nell’intera squadra: la dottoressa Allison Cameron. il personaggio era spesso in contrasto con il Dr. House che dava il nome alla serie, per la differenza caratteriale tra i due. Se lui la accusava di essere troppo compassionevole, lei lo tacciava di ... Leggi su velvetgossip

magnitudo_7 : @SWM_AceOfSpades @mikytooday1 @TarroGiulio @pasqualemariob1 @angelogiorgian2 @VittorioSgarbi @pbecchi Da come ci de… - rainboyfriends : RT @RedDianthus: @svvvturn Portai una mia amica al consultorio, avevamo 16 anni. Lei era preoccupatissima, perché aveva avuto un rapporto a… - Carmen_Twittah : RT @RedDianthus: @svvvturn Portai una mia amica al consultorio, avevamo 16 anni. Lei era preoccupatissima, perché aveva avuto un rapporto a… - __Sailor_Mars_ : RT @RedDianthus: @svvvturn Portai una mia amica al consultorio, avevamo 16 anni. Lei era preoccupatissima, perché aveva avuto un rapporto a… - m4damee : RT @RedDianthus: @svvvturn Portai una mia amica al consultorio, avevamo 16 anni. Lei era preoccupatissima, perché aveva avuto un rapporto a… -