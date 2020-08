"Era il poeta del meteo". Varese e il ricordo di Furia (Di giovedì 13 agosto 2020) Varese, 13 agosto 2020 - Dieci anni senza Salvatore Furia. Il 12 agosto del 2010 se ne andava il fondatore dell'Osservatorio del Campo dei Fiori, siciliano di nascita ma varesino d'adozione. Un uomo ... Leggi su ilgiorno

Varese, 13 agosto 2020 - Dieci anni senza Salvatore Furia. Il 12 agosto del 2010 se ne andava il fondatore dell’Osservatorio del Campo dei Fiori, siciliano di nascita ma varesino d’adozione. Un uomo c ...

Fuga dal triste logorio della vita moderna. A bordo di un "classico"

Come noto, l'origine dell'italiano classico è latina. Classis era la flotta navale o l'esercito, lo scrive anche Virgilio nell'Eneide (Hortinae classes, le truppe di Orte); era poi il ceto di apparten ...

