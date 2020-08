Enrico Rava: sono le cose che ho ascoltato, i musicisti con cui ho suonato, le persone che ho conosciuto (Di giovedì 13 agosto 2020) Mercoledì 19 agosto dalle 21 il ritorno del trombettista triestino sul palco del Bergamo Jazz, all’interno del programma di Lazzaretto On Stage Leggi su ecodibergamo

Mercoledì 19 agosto (ore 21), Lazzaretto On Stage, rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo con lo scopo di rilanciare in città le attività in spettacolo dopo i mesi di so ...Tanti nomi in cartellone a cominciare dal grande violinista Giuliano Carmignola Concerti dal 2 all’8 settembre a Portoferraio, Rio nell’Elba, Marciana Marina e Alta PORTOFERRAIO. Il Festival Elba isol ...