Emilia-Romagna, sospeso il consigliere leghista Bargi: ha intascato due bonus Inps (Di giovedì 13 agosto 2020) La Lega ha sospeso il consigliere regionale in Emilia-Romagna Stefano Bargi che ha chiesto e ottenuto due bonus Inps per le partite Iva in piena emergenza Coronavirus. Bargi, classe 1989, è stato anche capogruppo leghista in Regione e nei mesi scorsi è stato confermato al secondo mandato da consigliere. La sospensione di Bargi arriva 24 ore dopo quella dei deputati Andrea Dara ed Elena Murelli. «Chi sbaglia paga», ha ribadito ieri, 12 agosto, il leader del Carroccio Matteo Salvini. Bargi ha detto di avere chiesto il bonus per la sua società Bargi gestisce con due soci il locale Beerstop, a Maranello. Sentito prima ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Coronavirus: 41 positivi, di cui 23 asintomatici, individuati da screening regionali. Nessun decesso Regione Emilia Romagna Sospeso anche il consigliere regionale Bargi. Rancan: “comportamenti sconvenienti”

PIACENZA – “L’immagine della Lega e la buona volontà di migliaia di sostenitori non possono essere offesi da comportamenti sconvenienti, per quanto del tutto legali”. Sono le parole di Matteo Rancan, ...

Coronavirus, niente quarantena in attesa del tampone per chi torna da Croazia, Grecia, Malta e Spagna

Arrivano chiarimenti da parte della Regione Emilia-Romagna dopo l'ordinanza sul tampone obbligatorio per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Da Bologna era stata annunciato il provvediment ...

