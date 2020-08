Emergenza idrica, incontro tra amministratori per discutere della questione (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGinestra degli Schiavoni (Bn) – Sul tema della gravissima Emergenza idrica dovuta alla carenza di acqua e le altrettanto gravi problematiche sia per la cittadinanza sia per le aziende agricole, si è tenuto ieri un primo incontro tra i sindaci dei Comuni di Ginestra degli Schiavoni, Zaccaria Spina, di San Giorgio la Molara, Nicola De Vizio, di Buonalbergo, Antonio Panarese, di Sant’Arcangelo Trimonte, Rocco Rossetti, ed il vice sindaco di Casalbore, Emilio Salvatore. Dei cinque presenti alla riunione, tenutasi presso il Comune di Buonalbergo, il sindaco di Ginestra degli Schiavoni, Zaccaria Spina, ed il vice sindaco di Casalbore, Emilio Salvatore, sono anche componenti del Consiglio di Distretto Calore Irpino – E.I.C. Campania. Gli amministratori ... Leggi su anteprima24

Manca ancora l’acqua a Nuoro, a causa del guasto verificatosi lungo l’acquedotto di Jann’e Ferru, ma l’emergenza dovrebbe rientrare entro la mattina di giovedì 13 agosto. L’amministrazione comunale st ...

