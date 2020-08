Emergenza coronavirus, avviso di garanzia per Conte e sei ministri (Di giovedì 13 agosto 2020) Gestione dell’Emergenza coronavirus, avviso di garanzia per il premier Conte e sei ministri del governo. In seguito alle denunce presentate da diverse parti d’Italia, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e sei ministri del governo sono stati raggiunti da un avviso di garanzia per la gestione dell’Emergenza coronavirus. Da Palazzo Chigi specificano che il premier e i ministri hanno fornito la massima collaborazione ai magistrati. Per la Procura inoltre le accuse a carico degli esponenti dell’esecutivo sarebbero infondate e si dovrebbe quindi procedere con l’archiviazione delle stesse. Emergenza ... Leggi su newsmondo

