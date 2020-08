Elisabetta II: il film di Natale preferito della Regina è un cinecomic, ecco quale (Di giovedì 13 agosto 2020) L'attore Brian Blessed ha svelato qual è il film di Natale preferito di Elisabetta II, la Regina d'Inghilterra: si tratta di un cinecomic davvero cult. Anche la Regina d'Inghilterra, Elisabetta II, ha un film di Natale preferito ed è Flash Gordon. svelarne il titolo è stato Brian Blessed, tra gli interpreti del cinecomic in questione che proprio nel 2020 ha celebrato i suoi quarant'anni dall'uscita nelle sale. Quando siamo nel mese più caldo dell'anno, parlare di Natale potrebbe risultare fuori luogo ma se riportassimo alla mente, anche solo per un secondo, le immagini tipiche delle festività e quindi lo stare in famiglia a rivedere ... Leggi su movieplayer

