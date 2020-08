Elezioni Usa 2020, debutto in pubblico per Biden e Harris: “Con Trump Stati Uniti a pezzi” (Di giovedì 13 agosto 2020) Joe Biden e Kamala Harris, candidati alla presidenza e vicepresidenza del Partito democratico negli Stati Uniti, hanno debuttato in pubblico per la prima volta insieme. “Lavoreremo per ristabilire l’anima del Paese”, hanno annunciato in una scuola di Wilmingotn, città del Delaware, dove vive Biden. Dopo aver annunciato nei giorni scorsi la Harris, senatrice della California, come vicepresidente nel ticket per la Casa Bianca, Biden, favorito nei sondaggi, ha ingranato la marcia e accelerato in vista delle Elezioni di novembre. “Kamala Harris è una donna intelligente, tosta, esperta, una combattente collaudata per la middle class”, ha detto Biden. “Questo ... Leggi su italiasera

Kamala Harris, 55 anni, senatrice della California, tratti distintivi: sorriso, tailleur pantalone e collana di perle nere. È lei la donna del momento, candidata come vicepresidente di Joe Biden. La s ...

Quasi quattordici mesi fa, prima che la pandemia mettesse fine alle campagne elettorali tradizionali, e prima che qualcuno avesse mai sentito parlare di Gordon Sondland, Lev Parnas o di un qualsiasi p ...

