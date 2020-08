Elena Murelli, la deputata che ha chiesto il bonus: “600 euro sono un’elemosina” (Di giovedì 13 agosto 2020) La deputata leghista Elena Murelli, qualche giorno fa, aveva definito “elemosina” il bonus di 600 euro destinato alle partite Iva. Ma poi è finita nello scandalo dei deputati che lo hanno chiesto e ottenuto ed è stata sospesa dal partito. “Abbiamo subito di tutto durante questa pandemia. Ci siamo dovuti chiudere in casa, abbiamo dovuto … L'articolo Elena Murelli, la deputata che ha chiesto il bonus: “600 euro sono un’elemosina” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

DaniloToninelli : La leghista Elena Murelli aveva screditato il governo definendo i 600 € “un'elemosina”, ma poi se li è comunque pre… - Corriere : Dara si scusa per il bonus Inps: «L’ha chiesto mamma». Sospesa anche Elena Murelli - Corriere : Chi sono i due leghisti «sospettati» (ora in «silenzio stampa») - donatodonati : RT @Davide: La vicenda deputati col bonus si arricchisce di risvolti comici irresistibili: la deputata della Lega Elena Murelli, sospesa da… - ElettraSalis : RT @ultimenotizie: La deputata della #Lega, Elena Murelli, coinvolta nello “scandalo” #bonus600euro, stanziati dal governo per le partite I… -