Edicola: Ronaldo brontola, il PSG ci pensa. Dybala in vendita? City e Real osservano (Di giovedì 13 agosto 2020) Dybala sul mercato? City e Real Madrid ci pensano Sulla scia delle voci uscite ieri sulla Gazzetta dello Sport della 'sacrificabilità' di Dybala, il Tuttosport azzarda due possibili acquirenti per la ... Leggi su eurosport

codeghino10 : RT @Eurosport_IT: Juventus: mal di pancia Ronaldo, primo grattacapo per Pirlo ?? Dybala sul mercato? City e Real Madrid ci pensano ?? Inter:… - Eurosport_IT : Juventus: mal di pancia Ronaldo, primo grattacapo per Pirlo ?? Dybala sul mercato? City e Real Madrid ci pensano ?? I… - genovesergio76 : Eurosport : Edicola: Juventus, caccia al n.9 da affiancare a Ronaldo: Milik, Dzeko e Jimenez i candidati - - siamo_la_Roma : ? #Juventus fuori dalla #ChampionsLeague ?? Non bastano due gol di #Ronaldo ?? Ora #Sarri rischia ?? Le prime pagine… - PinelliWeb : ?? GAZZETTA Juve, sfonda quel muro. Ronaldo lancia l'assalto al fortino del Lione per ribaltare lo 0-1 in Francia.… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola Ronaldo 'Mal di Ronaldo', 'Ecco l'impatto di Cristiano e Dybala sui conti della Juve': le prime pagine ilBianconero Ronaldo, il mangia allenatori. E Andrea studia come gestirlo

Pronto lo staff per Pirlo: Baronio e Gagliardi ci sono, il nuovo preparatore sarà Bertelli. vedi letture. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sullo staff di Andrea Pirlo alla Juventus.

Juventus Sarri, dal no di Cristiano al gelo con Chiellini

Dal no di Cristiano Ronaldo – si legge -, al gelo con Giorgio Chiellini: un amore mai nato tra la società e l’ex tecnico del Chelsea. Juventus Sarri, dal no di Cristiano al gelo con Chiellini: La Gazz ...

Pronto lo staff per Pirlo: Baronio e Gagliardi ci sono, il nuovo preparatore sarà Bertelli. vedi letture. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sullo staff di Andrea Pirlo alla Juventus.Dal no di Cristiano Ronaldo – si legge -, al gelo con Giorgio Chiellini: un amore mai nato tra la società e l’ex tecnico del Chelsea. Juventus Sarri, dal no di Cristiano al gelo con Chiellini: La Gazz ...