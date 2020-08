Ecco chi è Kedziora, il terzino polacco che piace molto alla Roma (Di giovedì 13 agosto 2020) Come anticipato questo pomeriggio in esclusiva, la Roma ha individuato in Tomasz Kedziora il profilo ideale per sostituire la partenza di Alessandro Florenzi. terzino classe 1994 di proprietà della Dinamo Kiev, club con il quale è legato da un contratto fino al 2021, Kedziora predilige la fascia destra (ma nel corso della sua carriera è stato anche spostato a sinistra e adattato centrale) con il vizio del gol e soprattutto dell’assist. A ventisei anni, con la maglia del club ucraino ha già totalizzato 118 presenze, cinque gol e 14 assist. Calcisticamente è però cresciuto nel Lech Poznan, 151 gettoni, 1o gol e 12 assist. Nel suo palmares non mancano i titoli: in Polonia uno Scudetto e due Supercoppe con il Lech Poznan, in Ucraina due Supercoppe e una Coppa d’Ucraina ... Leggi su alfredopedulla

enpaonlus : DJ morta: ecco chi è Asia, il cane pastore tedesco alla ricerca del piccolo Gioele - crocerossa : ?? Per contenere la diffusione del #Covid19 è fondamentale che ognuno faccia la propria parte. Ecco le nuove norme d… - beppe_grillo : Se doveste investire i vostri risparmi a chi li affidereste, tra un economista, un'astrologa e una bambina di 4 ann… - clikservernet : Ecco chi è Kedziora, il terzino polacco che piace molto alla Roma - kravotz : @AlloccaGianluca @Delirio897J Ecco analizzale e guarda chi ha vinto il 99% delle champions E poi torna a parlare di calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco chi Coronavirus, maschi fra 31 e 46 anni: ecco chi sono i primi volontari del vaccino Il Sole 24 ORE Itinerari e Luoghi

Il Ministro della Salute Roberto Speranza firma una nuova ordinanza che prevede l'obbligo del test con tamponi per il Coronavirus a chiunque rientri da Grecia, Croazia, Spagna e Malta. Ecco le regole ...

Grande Fratello Vip, svelati i nomi dei primi tre concorrenti ufficiali: c’è anche lei

Grande Fratello Vip, svelati i nomi dei primi tre concorrenti ufficiali: c’è anche lei; ecco cosa ha anticipato il sito Trash Italiano. Grande Fratello Vip, svelati i nomi dei primi tre concorrenti uf ...

Il Ministro della Salute Roberto Speranza firma una nuova ordinanza che prevede l'obbligo del test con tamponi per il Coronavirus a chiunque rientri da Grecia, Croazia, Spagna e Malta. Ecco le regole ...Grande Fratello Vip, svelati i nomi dei primi tre concorrenti ufficiali: c’è anche lei; ecco cosa ha anticipato il sito Trash Italiano. Grande Fratello Vip, svelati i nomi dei primi tre concorrenti uf ...