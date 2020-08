È già caso Germania: primi contagi, scuole chiuse (Di giovedì 13 agosto 2020) Il tema del ritorno a scuola in piena sicurezza è uno dei più dibattuti nel panorama politico nazionale, e non solo. Da diverse settimane, gli esperti del Comitato Tecnico-Scientifico stanno affinando il protocollo che i Dirigenti scolastici di tutta Italia dovranno seguire a partire dal prossimo 14 settembre, data scelta per l’inizio dell’anno scolastico 2020-2021. Un tema, però, comune a tutti i Paesi, inclusi quelli che in questi giorni hanno riaperto i battenti degli istituti scolastici. In Germania, ad esempio, studenti e alunni sono tornati in aula solo dallo scorso lunedì, ma già si segnalano i primi i casi di contagio. E per evitare che il cluster possa ulteriormente allargarsi, alcuni istituti hanno deciso di chiudere nuovamente e attivare modalità di didattica a distanza, ... Leggi su quifinanza

