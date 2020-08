Dua Lipa si è trasferita a Los Angeles? Ecco cosa sappiamo (Di giovedì 13 agosto 2020) La popstar Dua Lipa si sarebbe trasferita a Los Angeles per stare accanto al fidanzato Anwar Hadid. I due stanno insieme da diverso tempo e prima della presunta convivenza avevano adottato un cucciolo. Secondo quanto riferiscono i media britannici, Dua avrebbe fatto questa scelta a causa della pandemia da coronavirus, che non le permetterebbe di fare facilmente la spola tra Regno Unito e USA. Come leggiamo da Mtv.it, i due piccioncini avrebbero acquistato una villa da favola accanto alla residenza della famiglia di lui. Dua Lipa: il sogno d’amore con Anwar Hadid Una fonte intervistata al The Sun ha riferito circa l’attuale situazione di Dua Lipa, evidenziando come attualmente sia complicato entrare negli Stati Uniti. Dua lo sa bene e, di conseguenza, ha scelto di rimanere negli Stati Uniti, ... Leggi su kontrokultura

E non potrebbe essere altrimenti, visto che il suo viso e' stato certificato il piu' bello del mondo, in quanto rispetta pienamente la "regola aurea" , anche detta "perfezione divina", insomma l'unita ...

Un dìa/one day è il nuovo singolo di J Balvin disponibile sulle piattaforme digitali: il brano vede la collaborazione di Dua Lipa, Bad Bunny e Tainy La global superstar J Balvin ha annunciato sul suo ...

