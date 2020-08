Dopo 2500 anni le emozioni in politica sono ancora tutto (Di giovedì 13 agosto 2020) Nella Grecia classica sorge l’idea che esiste un sistema (la retorica) per rendere persuasive le argomentazioni (la logica), idea che poi evolve quando si scopre l’importanza delle emozioni, idea che, infine, matura con il sospetto (dei sofisti) che la verità coincida con l’affermazione più convincente. Questi i filoni che generano la propaganda. Abbiamo la propaganda commerciale e quella politica. La pubblicità è, gira gira, una filiazione della propaganda. Essa sorge di recente – nemmeno un paio di secoli – perché la produzione di massa deve essere venduta. La pubblicità è più sottile di quanto non sembri. Nel 1916 l’Europa è un lago di sangue. Quell’anno a Detroit si svolge il primo congresso annuale dei viaggiatori di commercio. Davanti alla ... Leggi su linkiesta

Ultime Notizie dalla rete : Dopo 2500 Dopo 2500 anni le emozioni in politica sono ancora tutto Linkiesta.it Abbattuti 2500 capi all’anno: "Non basta"

Circa 2500 cinghiali abbattuti nei mesi di caccia normale da 25 squadre su tutto il territorio provinciale e qualche altra decina con i piani di contenimento della polizia provinciale. A quanto pare p ...

“Dopo l’incontro con Ufficio scolastico regionale risposte insufficienti per la ripartenza”

“Dopo l’incontro con Ufficio scolastico regionale risposte insufficienti per la ripartenza”. Lo affermano in una nota i sindacati regionali della scuola, Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda nella quale chi ...

