Domenech dice che quella degli allenatori italiani grandi tattici resta una leggenda (Di giovedì 13 agosto 2020) L’impresa sfiorata dall’Atalanta che, nel quarto di finale con il Psg, perde per 2-1 dopo aver subito due reti negli ultimi tre minuti (tra l’altro in dieci uomini a causa di un infortunio), non ha frenato il sadismo del commento di Raymond Domenech, un allenatore francese che l’Italia ricorda molto bene. Domenech, infatti, era il ct della Francia ai mondiali di Germania 2006, proprio quella nazionale che gli azzurri hanno battuto in finale ai rigori, diventando – per l’ultima volta nella loro storia – campioni del mondo. LEGGI ANCHE > La bufala di Ventura che faceva la formazione dell’Italia in base ai segni zodiacali Domenech contro Gasperini e la leggenda degli allenatori italiani Un rapporto, quello ... Leggi su giornalettismo

moriremotutti : Domenech che si da dell'incapace da solo dice molto dei francesi. - homer_mario : @gumas75 @PaoloCond Tutto giusto eh ma Domenech dice una cosa sacrosanta, Gasperini con i suoi cambi e la non rinun… - Ross1033 : @RaymondDomenech Quando di dice mancata elaborazione di un trauma...?????? dopo tanti anni ancora nn riesce signor Dom… -

